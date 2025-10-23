Дорогу между деревнями Литвиново и Овсянниково отремонтируют в Солнечногорске

Многоэтапное восстановление дорожного полотна от Литвинова через Шелепаново до Овсянникова проходит на территории городского округа Солнечногорск. В этот раз ремонтируют участок длиной чуть менее километра.

На восстановление этого отрезка дороги потребовалось более 370 тонн асфальта. Более 15 специалистов и 25 единиц техники, среди которой самосвалы, погрузчики, укладочные машины и три катка задействованы в работах. Завершить планируют до конца октября этого года.

«Замена асфальта на данном направлении позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд для жителей соединяемых населенных пунктов. Мы контролируем соблюдение сроков и качества выполнения работ подрядчиками», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Дорога от Овсянникова до Литвинова является частью масштабной программы муниципалитета по модернизации дорожной инфраструктуры в 2025-м году. Всего в контракт вошли 53 участка муниципальных дорог округа.