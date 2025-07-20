Дорогу к участкам многодетных семей построили в деревне Матвеевское в Подольске

В деревне Матвеевское Подольска проложили три подъездных пути к участкам многодетных подольчан. Глава Подольска Григорий Артамонов вместе с семьями Новиковых и Чечкановых приняли работу у подрядчика.

Некоторые семьи только начинают строить свои дома в этой деревне, кто-то уже отпраздновал новоселье, но для всех жителей важна дорога.

Здесь построили уже свыше восьми километров дорожного полотна.

Специалисты прикрепили откосы, выполнили укладку основания из песка и щебня с уплотнением катками. Теперь подъезд к участкам надежный в любое время года.

Уже запланировали, что на следующий год специалисты сделают еще шесть километров дорог в этом населенном пункте. Сейчас работа продолжается в деревнях Никулино, Слащево и Меньшово.

Во время встречи с многодетными семьями Григорий Артамонов также вручил детям подарки.