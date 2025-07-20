Дорогу к участкам многодетных семей построили в деревне Матвеевское в Подольске
В деревне Матвеевское Подольска проложили три подъездных пути к участкам многодетных подольчан. Глава Подольска Григорий Артамонов вместе с семьями Новиковых и Чечкановых приняли работу у подрядчика.
Некоторые семьи только начинают строить свои дома в этой деревне, кто-то уже отпраздновал новоселье, но для всех жителей важна дорога.
Здесь построили уже свыше восьми километров дорожного полотна.
Специалисты прикрепили откосы, выполнили укладку основания из песка и щебня с уплотнением катками. Теперь подъезд к участкам надежный в любое время года.
Уже запланировали, что на следующий год специалисты сделают еще шесть километров дорог в этом населенном пункте. Сейчас работа продолжается в деревнях Никулино, Слащево и Меньшово.
Во время встречи с многодетными семьями Григорий Артамонов также вручил детям подарки.