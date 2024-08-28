Дорогу к школе в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино отремонтируют к сентябрю

В микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино коммунальные службы приступили к ремонту дороги на улице Горького. Работы проводятся по заказу МКУ «Пушгорхоз», подрядчиком выступает ООО «Спектр групп».

На данном участке планируется отремонтировать 318 метров дороги и прилегающий тротуар. В планах — замена бордюров, расширение тротуара до нормативных двух метров и укладка нового асфальта. Также на участке установят ограждение по периметру и обустроят безопасные пешеходные переходы.

Мастер бригады «Пушгорхоза» сообщил, что установку бордюров выполнили на 80% от запланированного объема. Ремонт проводят в преддверии открытия общеобразовательной школы на 550 мест. Пешеходные переходы возле школы приведут в соответствие с нормами безопасности: будет нанесена разметка, установлены искусственные неровности, ограждения и знаки, ограничивающие скорость, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение учащихся.

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