Дорогу к школе-интернату МИД в Лосино-Петровском отремонтируют в этом году

Дорожные службы заканчивают капитальный ремонт дороги А-103 «Щелковское шоссе» — интернат МИД в Лосино-Петровском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что специалисты провели работы на 852-метровой дороге в деревне Улиткино. Там обустроили дождевую канализацию, уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. Впереди у дорожников — установка знаков и благоустройство территории.

Дорога ведет к школе-интернату МИД РФ и обеспечивает жителям Улиткино и близлежащих СНТ доступ к важным объектам: домам, кладбищу, церкви Марии Магдалины, гостинице и пансионату для пожилых людей. Кроме того, по этой дороге можно выехать на Щелковское шоссе, которое соединяет Лосино-Петровский округ с Щелково и Черноголовкой.

Работы по капитальному ремонту дороги начались в октябре 2025 года.