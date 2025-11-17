Дорогу к новой поликлинике на Кузьминской улице начали строить в Котельниках

В Котельниках приступили к ограждению территории, где вскоре начнут реконструировать дорогу по Кузьминской улице. Там уже установили бетонные блоки, чтобы автомобилисты не парковались в этой зоне.

В рамках проекта реконструируют участок Кузьминской улицы, построят новую трассу до Дзержинского шоссе и обустроят два остановочных павильона. Документация по планировке территории уже утвердили.

Также специалисты внесли необходимые корректировки в карту объектов местного значения. В начале декабря проект пройдет госэкспертизу.

Затем начнется первый этап. Подрядчик перенесет инженерные коммуникации с территории будущего строительства.

К активной фазе работ планируют приступить в конце апреля. Для этого нужна стабильно теплая погода.

Пока идет подготовка, жителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами движения.