Дорогу к Ильинскому кладбищу отремонтируют в Солнечногорске в октябре

В городском округе Солнечногорск подходит к концу ремонт муниципальных дорог. Одним из последних объектов стал двухкилометровый участок от деревни Елизарово до Ильинского кладбища, где подрядчик делает основание и укладывает асфальтобетонную крошку.

Этот маршрут добавили в план ремонта дополнительно.

«Ранее для автолюбителей проезд до погоста при осадках был затруднителен. По завершении работ жителям станет намного комфортнее в любые погодные условия пользоваться маршрутом. Дополнительный контракт мы разыграли за счет экономии денежных средств при реализации основной программы», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В городском округе по основному плану привели в порядок 53 участка муниципальных дорог, а еще на двух объектах ремонт продолжается дополнительно. Совокупная протяженность обновленных покрытий превысила 31 километр.

Второй дополнительный объект — дорога, проходящая от Литвиново через Шелепаново до Овсянниково. Ее, как и подъезд к Ильинскому кладбищу, сдадут в октябре.