Дорогу до деревни Ильино в Истре капитально отремонтируют к концу 2025 года

Ремонт дороги, идущей от поселка Первомайский до деревни Ильино, завершится в следующем месяце, а в план 2026 года включено и обновление моста на этом интервале. Его аварийное состояние не позволяет сейчас открыть движение.

Дорога долгие годы находилась в неудовлетворительном состоянии и вызывала множество жалоб. В 2023 году появилась дополнительная проблема — из-за подмыва опор моста, расположенного на пути, движение закрыли.

Отметим, что этот участок дороги очень важен, ведь соединяет сразу несколько населенных пунктов: Ильино, Мыканино, Хмолино, поселок Октябрьский и другие, а также обеспечивает кратчайший путь к школе, детскому саду, аптеке, амбулатории, станции «Чеховская».

На данный момент дорога передана на баланс муниципалитета. Администрацией округа проведены все проектно-изыскательские работы, получены положительные заключения госэкспертизы. Капитальный ремонт дороги подрядчик обещает закончить до конца 2025 года.