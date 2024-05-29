Дороги реконструируют вблизи строящейся больницы в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Транспортную инфраструктуру рядом с будущим медицинским комплексом в микрорайоне Ольгино в Балашихе улучшат. Имеющиеся дороги реконструируют, а также построят новые. При этом на время работ не будут ограничивать движение транспорта.

Ход строительства больницы в Ольгино осмотрели заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик и глава Балашихи Сергей Юров. На выездном совещании обсудили также вопросы обновления дорожно-транспортной инфраструктуры рядом с будущим медицинским комплексом.

«В микрорайоне Ольгино начинается возведение крупной клинической больницы. Вблизи мы уже видим замечательную новую школу, завершается строительство детского сада. Все эти объекты должны быть обеспечены современной дорожно-транспортной инфраструктурой. Мы планируем построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду и трассу М-12», — сказал Гержик.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Завершить строительство больницы планируют к 2028 году. К этому времени появится новая дорога, а также реконструируют улицы Автозаводскую, Керамическую, Корнилаева, Струве, Шестую и Носовихинское шоссе.

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