Дороги реконструируют вблизи строящейся больницы в Балашихе

Транспортную инфраструктуру рядом с будущим медицинским комплексом в микрорайоне Ольгино в Балашихе улучшат. Имеющиеся дороги реконструируют, а также построят новые. При этом на время работ не будут ограничивать движение транспорта.

Ход строительства больницы в Ольгино осмотрели заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик и глава Балашихи Сергей Юров. На выездном совещании обсудили также вопросы обновления дорожно-транспортной инфраструктуры рядом с будущим медицинским комплексом.

«В микрорайоне Ольгино начинается возведение крупной клинической больницы. Вблизи мы уже видим замечательную новую школу, завершается строительство детского сада. Все эти объекты должны быть обеспечены современной дорожно-транспортной инфраструктурой. Мы планируем построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду и трассу М-12», — сказал Гержик.