Дороги Подмосковья начали готовить к паводкам

Роси числа паводков спрогнозировали в Подмосковье этой весной. Для борьбы с подтоплениями в регионе началась подготовка к возможным вызовам.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты уже обследовали более 100 мотопомп, включая имеющиеся в распоряжении производственных комплексов, а также проконтролировали начичие напорных рукавов на складах.

«А еще дорожники приступили к расчистке водоотводных каналов, ливневых стоков и канализационных решеток, расположенных на региональных дорогах», — отметили в ведомстве.

Специалисты также определили 89 потенциальных мест паводка. За ними ведут круглосуточный контроль.

ВЫсокую вероятность ограничения движения из-за подъема воды отметили на 12 участках в Коломне, Луховицах и Озерах.

При возникновении нештатных ситуаций жителей призвали обращаться по номеру 112.