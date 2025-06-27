Дороги к пляжу и парку отремонтировали в микрорайоне Климовск в Подольске

В микрорайоне Климовск города Подольска завершился ремонт дороги, ведущей к климовскому пляжу на реке Петрице и парку «Дубрава». На улице Рожкова обновили асфальтовое покрытие протяженностью свыше пяти тысяч квадратных метров на участке до лесопарка «Дубрава».

Также на Октябрьском переулке отремонтировали 2,7 тысячи квадратных метров дорожного полотна, ведущего к пляжу.

Напомним, что в этом году в Подольске в программу ремонта региональных дорог вошли 11 участков общей длиной около 14 километров.

В Московской области специалисты «Мосавтодора» планируют обновить 57 дорог, которые ведут к популярным зонам отдыха — паркам, пляжам и берегам рек и озер.

Общая протяженность ремонтируемых участков превысит 160 километров. Все работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».