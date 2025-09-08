Дополнительный рейс автобуса № 13 запустили в Дубне

Автобус № 13 дополнительно будет ходить к остановке «Поселок Аист», недавно построенной около поселка для многодетных семей в Дубне. Расписание скорректировали по просьбе жителей.

Депутат городского совета Екатерина Аратова в начале сентября проехала по маршруту вместе со школьниками и их родителями. В результате проверки выяснилось, что нужно внести изменения в расписание для удобства жителей поселка, чтобы они вовремя успевали добраться в школу и на работу. В итоге маршрут не только скорректировали, но и добавили дополнительный рейс.

Екатерина Аратова поблагодарила администрацию городского округа и Управление благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры за оперативное решение вопроса.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что развитие инфраструктуры в поселке для многодетных семей является одной из приоритетных задач. «В работе сейчас качественные дороги, продолжается социальная газификация, совместно с депутатами налаживаем транспортное сообщение. Скоро в этом районе города станет не только по-семейному уютно, но и комфортно», — добавил руководитель муниципалитета.