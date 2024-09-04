Дополнительный период сдачи ЕГЭ стартовал в Подмосковье

Дополнительный период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье. Аттестацию проведут для 11-классников, которые не смогли сделать это ранее по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, дополнительный период начался с экзамена по русскому языку. Его написали 50 человек.

В пунктах сдачи присутствовали 10 наблюдателей, еще 11 человек следили за процессом онлайн. Экзамен длился три часа и 30 минут, результаты объявят не позднее 18 сентября.

ЕГЭ по математике выпускники напишут 9 сентября. Резервный день назначили на 23 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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