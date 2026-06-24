Дополнительный насос установили на одной из самых больших КНС в Королеве

Дополнительный насос установили на канализационной насосной станции № 4 в Королеве. В сутки она перекачивает до 86,5 тысячи кубометров сточных вод.

Объект жилищно-коммунального хозяйства является одним из самых больших в городе. КНС работает уже более 45 лет. В мае здесь установили дополнительный четвертый насос и сделали косметический ремонт помещений. Дополнительное оборудование позволило перераспределить нагрузку между агрегатами, а еще повысило надежность работы всей системы водоотведения.

Глава округа Игорь Трифонов лично проверил, насколько качественно выполнены работы. Он лично увидел, как работает насосное оборудование, как оно управляется в автоматическом режиме, позитивно оценив результаты.

Насосная станция обслуживает почти 900 многоквартирных домов и 55 социально значимых объектов. Сейчас специалисты «Водоканала» готовят документы для включения объекта в госпрограмму реконструкции. Если заявку одобрят, масштабное обновление станции может начаться уже в 2027 году.