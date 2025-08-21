Дополнительные рейсы до аэропорта запустят на маршруте № 2 в Жуковском

С 21 августа жители и гости округа смогут воспользоваться расширенным транспортным сообщением с аэропортом Жуковский. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает о введении новой схемы движения на автобусном маршруте № 2, курсирующем между станцией «Отдых» и Наркомводом.

Теперь на данном маршруте появятся дополнительные экспресс-рейсы, специально ориентированные на пассажиров, направляющихся в аэропорт или прибывающих в него. Ежедневно будут доступны 13 экспресс-рейсов, обеспечивающих удобное и быстрое сообщение между станцией «Отдых» и аэропортом.

Расписание новых рейсов составлено с учетом потребностей пассажиров. От станции МЦД «Отдых» автобусы будут отправляться в 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 17:00, 18:00 и 19:00. В обратном направлении, из аэропорта Жуковский, рейсы запланированы на 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 17:30 и 18:30.

Для обеспечения комфорта пассажиров на маршрут «Мострансавто» добавлен автобус малого класса. Теперь пассажиров будут обслуживать два транспортных средства: один большой и один малый автобус.