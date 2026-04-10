Дополнительные остановки электричек на Пасху

В праздник Светлой Пасхи, который в этом году приходится на 12 апреля, компания ЦППК совместно с МЖД внесет изменения в расписание электропоездов. На Белорусском, Киевском, Павелецком и Рижском направлениях будут добавлены дополнительные остановки, чтобы пассажиры могли комфортно добраться до церквей и памятных мест.

На Белорусском направлении 12 поездов сделают остановку на станции Отрадное, а 18 — на станции Здравница. На Киевском направлении три поезда остановятся на станции Алабино. На Павелецком направлении назначены семь остановок на станции Чертаново, двенадцать — на Булатниково и десять — на Калинина. На Рижском направлении девять поездов будут останавливаться на станции Троицкое, а два — на Миитовской.

Аналогичные меры были предприняты на Вербное воскресенье, 5 апреля. Тогда ЦППК с МЖД также добавляли дополнительные остановки для пригородных поездов на этих направлениях.