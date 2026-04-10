Дополнительные меры безопасности: системы видеонаблюдения установят в поездах Подмосковья

Системы видеонаблюдения появятся в 275 вагонах электропоездов, которые курсируют на Казанском, Павелецком и Ярославском направлениях. Сейчас подобными системами оборудовано более 400 вагонов, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Каждая система включает от 6 до 12 камер, установленных в разных частях вагона. Они помогают обеспечивать безопасность пассажиров во время поездки, фиксировать акты вандализма и другие неправомерные действия как снаружи, так и внутри вагона.

С начала года железнодорожники очистили от граффити более 1000 вагонов, испорченных вандалами. Системы видеонаблюдения позволяют фиксировать все инциденты на видео, что служит доказательством для привлечения правонарушителей к ответственности.

Видеонаблюдение также помогает обнаруживать зацеперов на внешних частях электропоезда и предотвращать трагедии. С начала 2026 года из-за зацепинга травмы получили 10 человек.

Московская железная дорога напоминает, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет за собой наказание, вплоть до уголовной ответственности. При обнаружении противоправных действий необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы.