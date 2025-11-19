Дополнительные ясельные группы откроют в Орехово-Зуеве

Ясельная группа для малышей в возрасте от шести месяцев до года заработала в дошкольном отделении лицея на улице Набережной в Орехово-Зуеве. Скоро такие дополнительные группы откроют в отделении лицея на улице Бирюкова и ряде других населенных пунктов округа.

Группы предназначены для детей молодых родителей, которые работают или учатся очно. Записать туда своих малышей теперь могут также семьи участников СВО, многодетные и самозанятые.

В комфортных помещения установлены уютные кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, манежи, ходунки, качели. Для малышей есть специальное питание, а мать всегда может прийти и покормить ребенка сама.

«Планируем расширяться. Уже скоро откроем создадим такие же условия для родителей в Дрезне, в городе Ликино-Дулево и в деревне Давыдово», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Записаться в группу можно, подав заявление на портале Госуслуг. Необходимо выбрать учреждение, указать год рождения ребенка и дату начала посещения яслей.