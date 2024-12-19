Дополнительную соцподдержку для трудных подростков ввели в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы приняли закон, устанавливающий дополнительную социальную поддержку для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и органах внутренних дел. Он был инициирован прокуратурой Подмосковья.

В соответствии с новым законодательством, трудные подростки получат право на бесплатное пользование платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми государственными и муниципальными спортивными учреждениями.

В ходе заседания подчеркнули, что решение поможет детям эффективно проводить свободное время, что в свою очередь может способствовать снижению числа правонарушений среди них.

В настоящее время в Подмосковье на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних числится свыше 7,8 тысячи детей.