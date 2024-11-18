Дополнительную полосу движения откроют в ЖК «Афродита» в Мытищах

Продолжается ремонт переходно-скоростной полосы в жилом комплексе «Афродита» на Пироговском шоссе. Работы завершат до конца 2024 года.

Рабочие уложили асфальтовую крошку на выезде из жилого комплекса «Афродита» и начали асфальтироватаь дорогу. Скоро здесь появится переходно-скоростная полоса. Обустроить ее попросили жители. Всего полоса будет длиной 400 метров. Рабочие нанесут новую разметку на перекрестке. Также перенесут две остановки «Пироговский перекресток» и пешеходный переход. Его сделают регулируемым. Все это улучшит пропускную способность и разгрузит движение автомобилей, а также сделает движение пешеходов безопаснее.

Все работы завершат до конца 2024 года.

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