Дополнительное озеленение провели в парке Мира в Коломне

В парке Мира в Коломне появились новые топиарные фигуры . Администрация города обратилась к жителям и попросила бережно относиться к дополнительному озеленению общественного пространства.

В парке установили фигуры трех медведей, панды и большое сердце.

«Парк Мира продолжает преображается. Топиарные фигуры установили здесь на постоянной основе, поэтому хочется обратиться к жителям, попросить бережно относиться к ним, не залезать и не портить фигуры, тогда они прослужат дольше», — рассказал начальник управления градостроительной деятельности администрации Городского округа Коломна Алексей Резников.

Парк Мира открыли в Коломне к 847-летию города. Благоустройство прошло в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». Пространство работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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