Доплату к пенсии в 2025 году получили 7 тысяч бывших летчиков в Подмосковье

День работников гражданской авиации России отмечается 9 февраля. Некоторые представители этой профессии получают меры социальной поддержки. Так, в прошлом году в Подмосковье доплату к пенсии предоставили более чем семи тысячам бывших летчиков.

Доплату устанавливают участникам летных экипажей за счет дополнительных взносов от организаций гражданской авиации, которые перечисляют в Соцфонд России.

Поддержку назначают при выслуге в должности не менее 25 лет для мужчин и от 20 лет у женщин.

«Если уход из профессии произошел по состоянию здоровья, то срок уменьшается: мужчины — минимум 20 лет, женщины — минимум 15 лет. При этом доплату начинают выплачивать только после назначения пенсии и оставления работы в гражданской авиации», — отметили в Соцфонде.

Доплата проходит корректировку четыре раза в год. Для летчиков, работающих на воздушных судах государственной или экспериментальной авиации предусмотрены другие меру поддержки.