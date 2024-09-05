Доплату к пенсии увеличат для жителей старше 65 лет в Подмосковье

Подмосковные пенсионеры могут оформить меры социальной поддержки. Она из них — доплата к пенсии, которую увеличат до 20 тысяч рублей по решению губернатора.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, доплаты к пенсии увеличат для жителей старше 65 лет. Перерасчет проведут с июля этого года. Сейчас мера поддержки охватывает более 33 тысяч человек.

Доплаты назначают жителям старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье более 10 лет. При этом пенсионер должен проживать один или в семье с неработающим пенсионером.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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