Доноры в Луховицах сдали более 148 литров крови с января

Фото: За первый квартал 2025 года в отделении переливания крови Луховицкой больницы было проведено 330 донаций / Луховицкая больница

С 14 по 20 апреля в России проходит неделя донорства. В Луховицкой больнице она началась с совместной сдачи крови — в акции участвовали сотрудники авиационного завода и службы судебных приставов. Всего кровь сдали 52 человека, для девяти из них это был первый опыт. В итоге в округе заготовили 23,4 литра крови. В честь участия все доноры получили памятные сувениры.

За первые три месяца 2025 года в отделении переливания крови в Луховицах провели 330 донаций и собрали почти 150 литров крови. В округе уже более 550 человек имеют звание «Почетный донор», а всего зарегистрировано свыше восьми тысяч доноров.

«В Луховицком крае донорское движение имеет давнюю историю и объединяет людей разного возраста и профессий. Многие становятся донорами по порыву души и зову сердца, вместе с коллегами по работе или продолжая семейные традиции», — рассказал заведующий отделением переливания крови Луховицкой больницы Игорь Воробьев.

Узнать, как стать донором, можно в отделении переливания крови по адресу: Луховицы, улица Мира, 17А.