Донорские акции проведут в Подмосковье в декабре

Акции по сбору донорской крови проведут в Подмосковье в декабре. Они пройдут в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, «Донорские субботы» пройдут 7 и 28 декабря в Щелкове, 14 и 28 декабря в Подольске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Акции пройдут в подразделениях Центра крови с 08:00 до 13:00.

«Стать донором возможно, если вам уже есть 18 лет и нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой оригинал паспорта и СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), а также правильно подготовиться к сдаче крови», — отметил заведующий ОСП «Щелково» Олег Воск.

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