Донорские акции пройдут в Мытищинской больнице в июне

Восемь акций по сдаче крови будут организованы в этом месяце для жителей Мытищ. Перед посещением больницы понадобится предварительная запись.

Желающим присоединиться к донорскому движению необходимо записаться по номерам телефонов: 8 (495) 586-41-66 или 8 (495) 587-33-34 в период с 14 до 15 часов.

Отделение переливания крови Мытищинской больницы расположено по адресу: улица Коминтерна, дом 24, корпус 15. Акции пройдут в этом месяце несколько раз: 4, 5, 9, 16, 17, 20, 24 и 25 июня.

Количество желающих сдать кровь с каждым разом растет, ведь подобные мероприятия помогают спасать человеческие жизни и дают шанс на выздоровление тысячам людей. Специалисты также отмечают увеличение количества молодых доноров, пришедших на акцию впервые.

Перед сдачей крови после прохождения регистрации необходимо пройти врачебное обследование.