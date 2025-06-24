Донорская акция прошла в Воскресенске
Очередной выездной День донора состоялся во Дворце культуры «Гармония» города Белоозерский. Участие в мероприятии приняли 52 человека.
На выездную акцию приходили как новички, так и опытные доноры, один из которых сдавал кровь уже в 40-й раз. Для 10 человек эта донация стала первой. Заготовку крови осуществляла бригада специалистов Московского областного центра крови. В рамках мероприятия было собрано 18,45 литра крови.
Выездные акции делают донорство более доступным. Чтобы принять участие в донации нужно достичь 18-летнего возраста и не иметь противопоказаний. Донору необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и временную регистрацию (при отсутствии постоянной).
Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.