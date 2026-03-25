Донорская акция прошла в Воскресенске

В числе тех, кто откликнулся на призыв о помощи, оказались как опытные доноры со стажем, так и новички, решившие сдать кровь впервые. Забор биоматериала провели специалисты выездной бригады Московского областного центра крови. Перед процедурой все желающие прошли обязательное медицинское обследование: у них измерили артериальное давление и сделали экспресс-анализ уровня гемоглобина.

Организаторы вместе с волонтерами позаботились о комфорте участников. Для них подготовили горячее питье и печенье, чтобы восстановить силы после сдачи крови.

Полученные запасы направят в медицинские учреждения. Они потребуются для переливания пациентам, среди которых в первую очередь жертвы несчастных случаев и люди с тяжелыми заболеваниями.

«Я давно хотел стать донором, но все откладывал. Сегодня увидел, как слаженно работает бригада, как много людей пришло, и понял, что это действительно важное и нужное дело. Страха не было, только желание помочь тем, кому сейчас труднее», — рассказал один из доноров.

Стать донором может любой житель округа, достигший совершеннолетия. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, а также убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.