Донорская акция прошла в Никольском храме в Шатуре

Выездная акция по сбору крови прошла по инициативе местного благочиния в Шатуре. Ее провели специалисты профильного Московского областного центра.

Волонтеры пришли в трапезную Никольского храма. Акция направлена на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Участие приняли как уже почетные доноры, так и те, кто сдает кровь впервые. Мероприятие длилось три часа. Ценный биоматериал сдали более 10 человек.

«Перед каждой сдачей крови происходит проверка самочувствия человека, измеряются пульс и давление, берутся анализы. Если нет никаких противопоказаний для донации, то никому не отказываем. Стандартный объем заготовки крови составляет 450 миллилитров», — прокомментировал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Александр Каленков.

Подобная акция также пройдет у Дворца спорта «Шатура» 23 мая с 9:00 до 12:00. Записываться предварительно не нужно. Важно не забыть взять с собой паспорт.