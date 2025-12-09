Донорская акция прошла в Луховицах

Жители округа продемонстрировали свою гражданскую ответственность и готовность прийти на помощь. Город стал площадкой для проведения масштабной донорской акции «День донора».

Инициатива была организована мобильной бригадой Московского областного центра крови в сотрудничестве с окружной больницей. Дом культуры «Старт» распахнул свои двери для неравнодушных жителей. Акция вызвала настоящий ажиотаж: 126 местных жителей выразили желание внести свой вклад в спасение жизней, став донорами.

После медицинского обследования, включавшего оценку общего состояния здоровья, измерение артериального давления, определение группы крови, резус-фактора и уровня гемоглобина, 96 человек получили допуск к процедуре.

«Результатом этой миссии стала внушительная цифра — заготовлено 43,2 литра ценной донорской крови. Этот объем — не просто цифра, а возможность для множества пациентов получить необходимую медицинскую помощь, пройти сложные операции или справиться с последствиями травм», — сообщили организаторы.

Следующие «Дни донора» уже запланированы на 14 января, 11 февраля и 18 марта.