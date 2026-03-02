Донорская акция прошла в Королеве

Первая в 2026 году акция «Спасибо, донор!» состоялась в Королеве. Мероприятие традиционно организовали отделение переливания крови местной больницы, Московская областная станция переливания крови и молодежный центр «Космос».

В акции приняло участие более 50 человек. Перед процедурой все прошли необходимый предварительный осмотр и заполнили специальную анкету о самочувствии и состоянии здоровья. Волонтеры встречали доноров, оказывали информационную поддержку на всех этапах и угощали чаем.

В результате медикам удалось собрать 18 литров крови, которая будет направлена в больницы Подмосковья.

Следующая донорская акция пройдет в Королеве 18 мая. Принять в ней участие могут совершеннолетние граждане России с весом более 50 килограммов и не имеющие противопоказаний к донорству.