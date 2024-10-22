Донорская акция пройдет в Павловском Посаде 24 октября

Традиционный День донора крови состоится в Павловском Посаде. Принять участие в ежемесячной акции приглашают как опытных доноров, так и новичков.

Участникам необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Сначала они должны будут пройти регистрацию и медицинский осмотр. Медики напоминают, что накануне сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, жирные и молочные продукты. В день донации нужно обязательно позавтракать и отказаться от курения.

Забор крови будут производить опытные врачи Московской областной станции переливания крови, что гарантирует донорам безопасность и комфортность процедуры.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Мищенко напомнила, что донорская кровь нужна постоянно, а такие акции помогают пополнять ее запасы.

Мероприятие будут проходить с 9:00 до 12:00 по адресу: улица Герцена, дом 15. Предварительная запись не нужна.

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