Донорская акция пройдет в Королеве 28 июля

Жителей города приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Спасибо, донор!». В этом году она пройдет в Королеве уже в третий раз.

Мероприятие организовали Московский областной центр крови, местные медицинские работники и волонтеры молодежного центра «Космос». Всех желающих ждут 28 июля в деловом и культурном центре «Костино», расположенном на улице Дзержинского, 26. Акция продлится с 9:00 до 11:00. Донорам обеспечат заботливое отношение медицинского персонала и комфортные условия проведения процедуры.

Принять участие в мероприятии может любой житель Королева, достигший 18-летнего возраста и являющийся гражданином России. Вес тела донора должен быть не менее 50 килограммов. Перед донацией нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Отметив, что за время проведения донорских акций в текущем году жители Королева сдали более 70 литров крови.