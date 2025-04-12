Донорская акция пройдет в Химках 17 апреля

Акция по сбору крови «За жизнь» состоится во многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Сейчас донорская кровь в том числе нужна для раненых, проходящих лечение в госпитале.

Принять участие могут все совершеннолетние жители Химок. Группа крови и резус-фактор не имеют значения.

Доноры получат денежную компенсацию. Им также положен питательный завтрак.

Сдавать кровь нельзя людям, болеющим сифилисом, ВИЧ-инфекциями, туберкулезом и рядом других заболеваний. Есть и временные противопоказания, к которым относятся перенесенные недавно ангина, грипп или ОРВИ, удаление зуба, роды и нанесение татуировки.

Акция пройдет с девяти часов утра до часу дня. Желающим стать донорами нужно пройти онлайн-регистрацию.

Сейчас кровь нужна для раненых, проходящих лечение в госпитале «НМИЦ ВМТ имени Вишневского».