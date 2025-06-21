Донорская акция пройдет в госпитале имени Вишневского в Одинцове 24 июня

Военный госпиталь имени Вишневского 24 июня с 08:00 до 12:00 приглашает всех желающих принять участие в донорской акции. Жители и гости округа также могут сдать кровь по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом № 1.

Стать донором сможет каждый, но перед процедурой необходимо учесть несколько условий. Важно воздержаться от употребления алкогольных напитков за два дня до сдачи крови. За сутки перед процедурой рекомендуют избегать жирной, острой и копченой пищи. В день сдачи биоматериала следует принять легкий завтрак и отказаться от курения.

На данный момент госпиталю требуется 25 доноров с любой группой крови и резус-фактором. Участие в акции — это возможность внести свой вклад в общественное здоровье и поддержать людей, которым жизненно необходима помощь. С собой нужно взять паспорт для оформления пропуска на вход.