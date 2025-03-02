Донорская акция пройдет в Доме культуры «Октябрь» в Дубне 4 марта

В марте в Дубне пройдет три донорские акции. Первая запланирована на 4 марта в 12:00 в Доме культуры «Октябрь», следующие — 17 и 31 марта.

Акцию проведут областной Центр крови и Дубненская больница. Благодаря донорам регулярно пополняются запасы крови, необходимые для пациентов, находящихся на лечении в подмосковных медучреждениях.

«Это реальная помощь медикам и тем, кто борется за свою жизнь и здоровье. Наши жители всегда оказывают максимально возможную поддержку», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Перед донацией волонтер проходит обязательный медицинский осмотр и при отсутствии противопоказаний получает разрешение.

«Также регулярная сдача крови способствует обновлению крови самого донора, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее самочувствие. Важно напомнить, что ваше участие станет примером для других и вдохновит их на добрые дела», — поделился главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Запись откроется за три дня до проведения акции по телефону: 8 (496) 217-04-00 (доб. 0787). Звонки будут принимать с 8:00 до 20:00. В день акции с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.