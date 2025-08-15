Донорская акция пройдет в Балашихе 21 августа

Жители Балашихи смогут внести свой вклад в спасение жизней, приняв участие в донорской акции, которая состоится 21 августа 2025 года в микрорайоне Железнодорожный на стадионе «Орион». Мероприятие организовано «Московским областным центром крови» и направлено на помощь тем, кто нуждается в переливании крови.

Организатором акции выступит «Московский областной центр крови». Доноры получат денежную компенсацию на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Для участия необходимо иметь постоянную или временную регистрация в любом субъекте РФ; быть старше 18 лет; не иметь противопоказаний; при себе иметь паспорт и СНИЛС.

Время проведения: 9.00 — 12.00. Предварительная запись не требуется. Адрес: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. ица Пионерская, 1А.

Донорская акция — это необходимое мероприятие, которое позволяет спасти множество жизней. В этом году в День донора в Балашихе было собрано 15 литров крови. Каждый может сделать свой незаменимый вклад и помочь нуждающимся.