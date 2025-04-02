Доноров Подмосковья пригласили на розыгрыш подарков

В честь Национального дня донора Московский областной центр крови проводит марафон «Доброе Подмосковье». Все, кто в 2025 году безвозмездно сдавал кровь или ее компоненты в учреждениях службы крови региона, могут поучаствовать в розыгрыше призов.

Каждую неделю будут выбирать десять победителей. В числе призов — билеты в Московский международный Дом музыки, сертификаты в кафе и прогулки на канатной дороге на Воробьевых горах. Чтобы участвовать, нужно сдать кровь, подписаться на Telegram-канал Центра крови Подмосковья и нажать кнопку «Участвую».

Одним из первых победителей стал Сергей Баранов, который сдает кровь уже пять лет. Вскоре он получит звание «Почетный донор России» и планирует продолжать помогать людям.

«Нужно помнить о том, что пациенты больниц ежедневно нуждаются в донорской крови. Человеческую кровь как лекарство заменить ничем нельзя», — поделился Баранов.

Центр крови благодарит всех доноров и приглашает новых участников присоединиться к благому делу.