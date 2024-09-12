Спортсменки из Домодедова стали призерами всероссийского турнира по боксу

В Люберцах прошли Всероссийские соревнования физкультурно-спортивного общества «Спартак» по боксу. Среди призеров оказались спортсменки из Домодедова.

Участие в турнире приняли 130 боксеров из 24 регионов России. Домодедово представляли тренер школы олимпийского резерва «Олимп» Игорь Спирин и его воспитанницы Юлия Чумгалакова, Полина Спирина и Ирина Лаврентьева. Они выступили в возрастной категории 19-40 лет.

Юлия стала лучшей в весовой категории 50 килограмм, Полина — в весовой категории 54 килограмм, а Ирина выиграла бронзу состязаний. Вскоре девушки отправятся на чемпионат России по боксу. Он пройдет в Иркутске с 3 по 12 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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