Домодедовская фабрика отметила 200-летний юбилей

С момента открытия небольшой фабрики в Домодедове, которая спустя годы превратилась в символ округа, прошло 200 лет. Предприятие пережило Первую мировую войну, революцию 1917 года, гражданскую и Великую Отечественную войны.

Как рассказала председатель первичной ветеранской организации администрации городского округа Домодедово Зинаида Котлякова, фабрика для нее — это родной дом.

«Мы сюда приехали 16-летние девчонки. Это кузница кадров. Отсюда вышли великолепные люди с профессиями, с характером, с дисциплиной, с большой нравственностью, с патриотизмом», — добавила Зинаида Котлякова.

Фабрика продолжала функционировать даже в самые тяжелые времена.

«Я прядильщица, мастер — золотые руки. Я отработала здесь 30 лет и награждена многими грамотами и медалями», — поделилась жительница Домодедова Мария Смирнова.

К 200-летию со дня основания предприятия организовали праздничный митинг в стиле советского времени. Гостей ждали выставка ретро-автомобилей, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

«Я пришел сюда, потому что понимал, что это важное историческое место: 200 лет назад здесь впервые появились производственные площади — это впечатляет», — отметил председатель совета Торгово-промышленной палаты Александр Пашков.