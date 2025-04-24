Домодедово украсили к 80-летию Победы

В Домодедове к 80-летию Победы украсили улицы, городские предприятия и сельские территории. Предприниматели присоединились и добавили символику на фасады зданий и витрины магазинов.

В Домодедове установили световые консоли, развесили флаги и праздничные баннеры, установили костры, создающие атмосферу уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны.

«Особенностью этого года стало то, что праздничное оформление охватывает не только город, но и сельские территории округа», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Местные предприятия также украсили фасады, витрины, входные группы и прилегающие территории.

Особое внимание при подготовке к празднованию 80-летия Победы уделили мемориальным местам. Сейчас проводится тщательная уборка, обновление и ремонт памятников.