Домик для уток установили на Ядреевском пруду в Мытищах

Юные жители и депутаты округа в начале лета спустили на воду домик для уток на Ядреевском пруду. Событие стало настоящим праздником для всех участников.

Водоем уже давно приобрел статус излюбленного места обитания водоплавающих, а благодаря такой хорошей традиции пернатые смогут возвратиться на пруд, плавать там, и выводить своих птенцов.

Территория около Ядреевского пруда тоже стала центром притяжения для жителей городского округа. Прогулки у воды — любимое занятие людей старшего возраста.

Молодежи тут тоже немало, особенно в погожие деньки. Подрастающее поколение также полюбило проводить время около пруда.

Комплексное благоустройство, которое провели на территории вокруг в 2023 году, позволило как улучшить окружающий пейзаж, так и настроение жителей. Находиться здесь, по их словам, стало еще приятнее и комфортнее.