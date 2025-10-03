Домашних животных вакцинировали в Жуковском

В округе организовали выездной пункт в городском парке, где проводили бесплатное чипирование и вакцинацию от бешенства отечественным препаратом «Рабикан». Эта инициатива вызвала интерес у владельцев животных, которые воспользовались возможностью защитить своих питомцев от опасных заболеваний.

Выездной пункт был обустроен в одном из помещений парка. Ветеринарный врач второй категории Жуковской ветеринарной станции Серафима Гурьева пояснила, что обе услуги предоставляются бесплатно.

«Акция рассчитана на то, чтобы жители, которые приходят в парк на прогулку, могли захватить с собой питомцев и сделать необходимые процедуры», — сообщила Серафима Гурьева.

Также она добавила, что такой подход позволяет максимально упростить процесс вакцинации и чипирования, делая его доступным для широкого круга владельцев животных.