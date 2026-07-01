Дома в деревне Коровино под Чеховом подключат к газу осенью 2026 года

Новые коммуникации протяженностью почти девять километров проложили в населенном пункте. Строительство газопровода на объекте завершено.

На начальном этапе возведения сети среднего давления рабочие с использованием специализированной техники вырыли траншеи и уложили в них современные полиэтиленовые трубы. Они отличаются надежностью и долговечностью. Около шести километров газовой трассы проложили методом горизонтально направленного бурения. Этот способ позволил минимизировать воздействие на дорожную инфраструктуру и окружающую среду: трубы укладывались под проездами, проходами, а также под водоемами (река Лопасня, местные пруд и ручей) без разрушения поверхностных объектов.

На данный момент завершена укладка труб. Сварочные и земляные работы, включая обратную засыпку траншей, выполнены с опережением графика. Готовность газопровода составляет более 90%.

В рамках проверки новой сети проводится опрессовка. С помощью мощного компрессора в трубы закачивают воздух, а параметры давления контролируют на манометрах. Если давление остается стабильным, это свидетельствует об отсутствии утечек. В случае их выявления проблему оперативно устраняют.

Одновременно ведется благоустройство территории. Рабочие выравнивают землю, завозят плодородный грунт, сеют траву и формируют газоны. На данный момент эта часть работ выполнена на 80%.

На завершающем этапе трубопровод подключат к центральной сети и газорегуляторным пунктам, которые обеспечат поддержание необходимого давления в трубах и очистку природного газа от примесей.

Проект реализуется в рамках президентской программы «Социальная газификация» и губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Финансирование осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов. Заказчиком выступает «Мособлгаз», выполнение работ обеспечивает «Газстрой».

После завершения всех работ начнется прием заявок от жителей деревни на подключение к новой сети в рамках социальной газификации. Владельцы около 400 жилых домов смогут использовать природный газ для отопления, нагрева воды и приготовления пищи, что экономичнее электричества.

В 2025 году в округе построено более 31 километра газопроводов, что позволило обеспечить газоснабжение свыше одной тысячи домов. В рамках реализации государственных программ планируется газифицировать 100 населенных пунктов и 13 садовых товариществ.