Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-записи в кружки в домах культуры

Портал «Дома культуры Подмосковья» предоставляет возможность жителям области записаться в творческие кружки и арендовать помещения для мероприятий. По сообщению пресс-службы Мингосуправления Подмосковья, на портале доступно более 14 тысяч творческих кружков и аренда свыше 1,2 тысячи помещений.

Жители могут забронировать помещение онлайн с помощью сервиса «Открытый ДК». Сервис уже использовался более тысячи раз. Для бронирования помещения можно перейти по ссылке.

Также в подмосковных домах культуры искусственный интеллект подсчитывает посетителей через камеры системы «Безопасный регион». Точные данные о посещаемости позволяют адаптировать концертную повестку под спрос жителей. В проекте участвуют 132 камеры в 50 домах культуры, и искусственный интеллект обработал уже более 15,5 тысячи кадров на более чем двух тысячах мероприятиях.