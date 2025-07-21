Андрей Воробьев: в Ивантеевке предварительно нет пострадавших от обломков БПЛА
Частный дом загорелся на улице Басова в Ивантеевке при падении обломков сбитого беспилотника. Мужчина, который в момент происшествия был внутри, успел покинуть помещение.
В настоящее время он под наблюдением врачей. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На месте работают экстренные службы: МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты устраняют последствия», — сказал в Telegram-канале глава Подмосковья.
Вместе с тем проводят процедуру оценки ущерба.
Как сообщают местные Telegram-каналы, пожару в двухэтажном частном доме предшествовал взрыв. Из-за силы грохота тряслись стекла.