Дом умных машин. В Подмосковье планируют запустить новые производства роботов

Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье. Планы по локализации губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с руководителями компаний-производителей автоматических устройств на ПМЭФ.

«Мы стремимся сконцентрировать производство роботов и их комплектующих у нас в регионе, сделать наше Подмосковье домом для умных машин. Так, например, планируется создать производство гуманоидных роботов. Первого из них — Софию, можно видеть на нашем стенде на ПМЭФ, — сказал губернатор.

На встрече Воробьев представил трех резидентов — компании «Комитас», «Валдай Роботы» и «СМТ». Первая из них готова построить завод в ОЭЗ «Ступино Квадрат», вторая хочет расположиться индустриальном парке «Титан» в Ленинском, а третья уже наладила производство в Одинцове и скоро разместится в «Титане». Все они выпускают роботов разного назначения — от добычи нефти до работы на складских терминалах.

На российском рынке «Комитас» больше 18 лет, в Подмосковье — лишь три года. У организации уже есть завод в Солнечногорске и лаборатория в Есипово, где собирают складских роботов и прочее оборудование автоматизации.

«СМТ» — бренд китайского производителя промышленных роботов компании CRP. Она выпускает аппараты для нефтегазовой и пищевой промышленности, машиностроения, мебельного производства и сферы электроники. Производитель базируется в Одинцове, но уже готовится к переезду в новый индустриальный парк. В планах «СМТ» перебазировать производство в Подмосковье.

Российский OEM-производитель промышленных и логистических роботов «Валдай Роботы» тоже хочет локализоваться в Подмосковье и выбирает площадку.

Компания молодая — ей всего три года, она занимается выпуском полного цикла, включая разработку комплектующих и ПО. В портфеле как тяжелые, умные транспортные роботы, так и промышленные роботы-манипуляторы.

В завершение встрчи, производители отметили удобство Подмосковья для начала и развития бизнеса. Регион имеет отличную логистическую доступность, профессиональных работников и близок к потребителям.