Дом Правосудия в Дмитровском округе построят в начале 2025 года

Фото: ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство Дома правосудия в Дмитровском городском округе. Здание сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

Как пояснили в ведомстве, строительная готовность объекта составляет 41%. Рабочие монтируют фасады, шахты лифтов и прокладывают внутренние инженерные сети.

В новом Доме правосудия, вместимостью до 400 человек, расположится 13 залов судебных заседаний, кабинеты аппарата суда и отдельные помещения для конвоя и лиц, содержащихся под стражей.

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