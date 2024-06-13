Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Сергиевом Посаде к концу года

Дом для переселенцев из аварийного жилья продолжают строить на улице второй Кирпичный завод в Сергиевом Посаде. Завершить работы планируют в четвертом квартале года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, подрядчик уже завершил монолитные работы.

«На площадке задействовано более 90 рабочих и три единицы техники. Строители завершили работы по возведению девятиэтажного жилого дома. Проводятся кровельные, отделочные работы, устройство инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Со следующей неделе строители приступают к фасадным работам», — уточнили в ведомстве.

До конца года в благоустроенные квартиры переедут 180 семей. Это 218 жителей из аварийных домов. Общая площадь расселяемого фонда превысит восемь тысяч квадратных метров.

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