Дом №13 в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском городском округе достроят к концу года

Фото: Главгосстройнадзор МО

Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверили, как идет возведение многоквартирного жилого дома № 13 в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском городском округе. Девятиэтажный дом площадью 57 тысяч квадратных метров готов уже на 75%. Дата окончания строительства намечена на четвертый квартал этого года.

Как пояснили в ведомстве, основа архитектурного решения проекта — концепция «мини-город». Сейчас строители выполняют устройство фасадов, монтируют внутренние и наружные инженерные сети и благоустраивают территорию.

В новостройке разместятся 931 квартира, помещения социально-бытового и административного назначения, а также кладовые помещения.

Во дворе многосекционного корпуса обустроят три детских и две спортивных площадки.

Всего в ЖК «Ново-Молоково» 13 домов, 11 из которых уже построены. Там также возвели детский сад, открыли собственный культурный центр, кафе, салоны красоты, супермаркеты, аптеки и многое другое.

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