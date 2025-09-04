Дом № 6/29 по улице 1-я Московская капитально обновили в Серпухове

Построенный в 30-х годах прошлого века многоквартирный дом № 6/29 по улице 1-я Московская в Серпухове комплексно обновили: там отремонтировали фасад, заменили оконные блоки и привели в порядок места общего пользования. Сейчас специалисты устраняют замечания, поступившие от жильцов.

Всего в рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023–2025 годы в городском округе Серпухов обновят 36 фасадов и 49 кровель многоквартирных домов. Как рассказали сотрудники администрации муниципалитета, работы на 11 фасадах и одной кровле находятся на завершающей стадии.

Отметим, что особое внимание специалисты уделяют качеству и своевременности выполнения ремонта. Подрядчики должны завершить все запланированные работы до начала сезона сильных осенних дождей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что к 1 сентября в регионе откроют 71 школу: начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.